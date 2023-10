VIDÉO - Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : revivez le parcours des "Springboks" jusqu'à la finale

Vient le choc tant attendu face à l'Irlande. Le XV du Trèfle, alors première nation mondiale et qui n'a pas perdu la moindre rencontre depuis plus d'un an, fait figure de favori dans la compétition. Au Stade de France, ce qui semblait encore inimaginable il y a quelques années se produit : défaillants face aux perches, les Sud-Africains s'inclinent (8-13) pour la quatrième fois de leur histoire en phase de groupes. Ils se hisseront tout de même en quarts de finale grâce à leur succès sans trembler face aux Tonga (49-18).