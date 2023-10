Les "Springboks" sans Makazole Mapimpi pour le reste du Mondial, victime d'une blessure "à la Dupont"

Un forfait qui tombe au plus mal, alors que vont débuter les matchs couperet. Avec Mapimpi sur le carreau, l'Afrique du Sud perd un de ses plus fidèles soldats. À 33 ans, l'ailier des Sharks, en United Rugby Championship, reste sur un triplé contre la Roumanie (76-0). Un coup de rein dévastateur que l'ailier des Sharks, en United Rugby Championship, a déjà montré il y a quatre ans, face à l'Angleterre (32-12). Alors que les Springboks ont remporté leurs titres en 1995 et 2007 avec des points au pied, il est devenu, à cette occasion, le premier Sud-Africain à aplatir dans l'en-but en finale d'une Coupe du monde.