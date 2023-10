Angleterre-Afrique du Sud : le Springbok Cheslin Kolbe, cauchemar des Bleus… et des Anglais ?

Quelques minutes plus tard, Cheslin Kolbe a enfoncé le clou en plantant un essai après un coup de pied rasant dans sa direction de la part de son partenaire Pieter-Steph du Toit. Il a alors accompli un sprint pour récupérer le ballon et aller aplatir dans l'en-but tricolore, poursuivi sans être arrêté par Damian Penaud, incapable de rivaliser. Plus généralement, le joueur a fait parler sa vitesse tout le long de la rencontre. Il a été le joueur sur le terrain qui a gagné le plus de mètres ballon en main (132m). C'est aussi lui qui a sonné la révolte d'une relance électrique à l'heure de jeu, alors que les Springboks subissaient l'attaque française depuis plusieurs minutes (les Bleus menaient 25-19 à la 54e).