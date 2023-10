Argentine-Angleterre : pourquoi il faut regarder la petite finale de vendredi

On ne donnait pas cher de la poule D au début de la compétition. L'Angleterre traversait une période de doute, après un Tournoi des Six nations et une phase de préparation au Mondial râtés. Mais les Anglais ont su faire mentir les pronostics, en gagnant ses rencontres les unes après les autres. Avec un plan de jeu aussi basique qu'efficace, le XV de la Rose s'est seulement incliné aux portes de la finale. Une défaite d'un point face aux Springboks, champions du monde en titre, qu'ils auront cœur à venger lors de cette petite finale.

L'Argentine, quant à elle, véhiculait beaucoup d'espoirs avant le Mondial avant de décevoir dès son premier match contre le XV de la Rose. Les Pumas ne sont alors pas parvenus à renverser la machine anglaise (27-10), bien qu'en majorité numérique, puis ont été mis en difficulté contre les Samoas, qu'ils ont toutefois réussi à battre 19 à 10. Cette entame de compétition n'a pas empêché l'Argentine de continuer son chemin, battant largement le Chili puis le Japon pour valider sa place en quart de finale. Et c'est au bout du suspens, face au pays de Galles, que la sélection argentine est parvenue à atteindre le carré finale. Après avoir sombré contre les All Blacks, les Pumas sont bien décidés à obtenir une breloque avant de rentrer au pays, promettant un match très disputé.