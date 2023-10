VIDÉO - "Ça fait très très mal" : la tristesse des supporters après l'élimination du XV de France

Mais comment en est-on arrivé là, alors que tout avait si bien commencé ? De Paris, sur la place de la Concorde, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), le village d'Antoine Dupont, tout le peuple bleu est en fusion. "C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et ça va continuer pendant 80 minutes", affirme alors un supporter. On aurait tant aimé. Mais en face, il y a l'Afrique du Sud et ses joueurs, prêts à exploiter la moindre erreur... et les Bleus en ont fait plusieurs. Un match stressant pour tous les spectateurs.