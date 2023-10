VIDÉO - Coupe du monde de rugby : critiqué et cyberharcelé, l'arbitre Ben O'Keeffe sort du silence

En conférence de presse, Antoine Dupont n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. "Il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été", a affirmé le capitaine des Bleus. "Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu", a-t-il encore tancé. Tout juste le demi de mêlée a-t-il été réfréné par son sélectionneur Fabien Galthié. "Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je féliciterai le corps arbitral. On a travaillé avec eux, et on continuera à travailler comme ça", a insisté le technicien.