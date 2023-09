"Nous sommes aussi le pays du béret" : après les critiques, Jean Dujardin défend la cérémonie d'ouverture

Il dit être "tombé à la renverse". Six jours après la cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby, jugée désuète voire gênante, Jean Dujardin a défendu, jeudi 14 septembre, le spectacle qu'il a proposé, abasourdi par les critiques négatives de tout bord.

"Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques...", s'est agacé sur son compte Instagram l'acteur français oscarisé en 2012 pour son rôle dans le long-métrage The Artist. "On l'a voulue belle, on l'a voulue festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s'est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous."