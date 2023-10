VIDÉO - Coupe du monde de rugby : l'accueil triomphal de l'Afrique du Sud pour ses "Springboks"

"On veut dire merci aux Sud-Africains", a salué Siya Kolisi, à l'occasion d'un point-presse organisé pour le retour au pays des doubles champions du monde. "On voulait apporter de la joie pour l'Afrique du Sud. Nous avons une équipe avec beaucoup de diversité, avec des chemins et des parcours différents. Le staff a tout mis en place pour que nous atteignions notre but. Ce trophée est aussi pour tous ceux qui souffrent et qui vivent avec peu de ressources, dans des endroits difficiles. Je veux dire aux enfants de ces quartiers que c'est possible, même si vous n'avez pas de chaussures ou pas assez à manger sur la table. C'est pour vous !"