L'Afrique du Sud sur le toit du monde : revivez en vidéo le parcours des "Springboks" jusqu'au sacre

La suite, on la connaît. Au terme d'une finale fermée, le point a encore été favorable aux Springboks, tombeurs 11-12 de la Nouvelle-Zélande, dans le choc pour la 4e étoile. "Les trois derniers matchs étaient difficiles, on a gagné d'un point", a souri au micro de TF1 le troisième ligne sud-africain, Pieter-Steph du Toit, élu "homme de la finale". "Dans notre équipe on aime bien le 'drama', cela nous a aidé à avancer et on a bien vu la résilience de toute l'équipe et de toute l'Afrique du Sud."