Coupe du monde de rugby : le Portugal, une équipe semi-pro pas venue "pour prendre 60 points à tous les matchs"

Cela n'empêche pas la 16e nation au classement World Rugby de vouloir bien figurer pendant cette Coupe du monde. "Jouer la Coupe du monde sur ma terre natale, avec mon pays d'origine, c'est juste incroyable", confie le talonneur Mike Tadjer. "On sait qu'on ne gagnera pas la compétition (rires). Mais on ne vient pas non plus pour prendre 60 points à tous les matchs, ni que pour chanter l'hymne", lance l'ancien joueur de Perpignan et Agen, aujourd'hui âgé de 34 ans. "Personne ne s'attend à ce qu'on se qualifie pour les quarts, mais les garçons veulent montrer qu'ils méritent d'être là", ajoute le sélectionneur Patrice Lagisquet, conscient que ses protégés ont été placés dans une poule C relevée, avec l'Australie, les Fidji, le pays de Galles et la Géorgie.