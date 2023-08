Coupe du monde de rugby 2023 : les statistiques ne donnent pas le XV de France vainqueur

À un peu plus d'une semaine du lancement de la Coupe du monde de rugby en France, qui débute le 8 septembre prochain, des pronostics commencent à tomber. Et ceux d'Opta, un fournisseur anglais de statistiques, ne donnent pas le XV de France gagnant. Après avoir effectué 10 millions de simulations, et en prenant en compte les récentes performances des différentes équipes, leur historique et la difficulté des prochaines rencontres, c'est l'Irlande de Jonathan Sexton qui est donnée gagnante.