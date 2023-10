VIDÉO - Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : revivez le parcours des "All Blacks" jusqu'à la finale

Malgré un premier acte relativement accroché, les hommes en noir s'imposent largement et sans trembler (44-6). Entre l'essai de Shannon Frizell inscrit presque en marchant juste avant de rentrer aux vestiaires et la décision de terminer la rencontre à 14 contre 15, ils font preuve d'une étonnante facilité. Sept essais plus tard, revoilà les "Kiwis" à une marche d'un nouveau titre mondial. Parviendront-ils à la gravir pour la quatrième fois ? Réponse ce samedi, dès 21h, sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.