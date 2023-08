Coupe du monde : qu'est-ce que le "shot clock", qui met sous pression les buteurs ?

Quand le Top 14 et le Pro D2 ont un temps d'avance. En vigueur dans les compétitions professionnelles de l'Hexagone depuis plusieurs années, le "shot clock" (compte à rebours, en français dans le texte) va également être utilisée lors de la prochaine Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). "World Rugby confirme que la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France sera dotée du "bunker" et du "shot clock", visant à assister les officiels de match dans leur prise de décision, à favoriser la circulation du ballon et à améliorer l'expérience des supporteurs", indique l'instance dans un communiqué. Ce dispositif, largement expérimenté au cours des derniers mois - par exemple lors des rencontres de préparation des Bleus -, sera utilisé "sur l'ensemble des 48 matchs" de la compétition.