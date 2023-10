Coupe du monde de rugby : de l'Afrique du Sud à la finale, on a dessiné le parcours éventuel du XV de France

Les Bleus à l'assaut de la phase à élimination directe. Premier de sa poule après avoir dominé la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie et l'Italie, le XV de France s'apprête à entrer dans le vif du sujet. Ce dimanche 15 octobre (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les hommes de Fabien Galthié retrouvent Antoine Dupont et le Stade de France pour les quarts de finale. Le parcours vers le sacre, semé d'embuches, ne leur offrira aucun répit.