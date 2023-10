"Soit on est en vie, soit on est mort" : la mise en garde du staff des Bleus avant France-Italie

"On rentre dans les matchs à la vie, à la mort", a insisté le technicien, qui rejoindra le Stade français une fois la Coupe du monde terminée. "La donne est simple. On l'a clairement évoquée avec les joueurs. On sait tous que le match de vendredi sera déterminant. Tout le monde connaît l'enjeu. Je ne pense qu'il y ait de risque de décompression. Comme je l'ai dit : soit il y a le vide, soit on continue. Soit samedi on est en vie et on continue, soit on est mort et on rentre", a martelé Laurent Labit. "Les joueurs le mesurent, comme le staff. On est tous alignés pour faire un gros match contre l'Italie."