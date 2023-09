VIDÉO - Antoine Dupont : à Castelnau-Magnoac, tout le village derrière l'enfant du pays

L'hôtel Dupont, rebaptisé La Taulada depuis qu'il n'est plus géré par les grands-parents d'Antoine Dupont, a gardé à sa carte le fameux magret en cocotte, recette qui a bercé l'enfance du joueur de rugby. "Je pense que c'était quelqu'un qui a été nourri au vin, comme on dit chez nous. Et ça doit même lui manquer un peu", glisse le chef Mathias Huillet. Dans la salle du bar, une affiche met en avant les frères Dupont, Antoine "une élite, joueur de rugby", et Clément, "un éleveur d'excellence de porc noir de Bigorre".

Le hall d'entrée du stade de Magnoac est lui orné d'un large tableau retraçant les exploits d'Antoine Dupont, agrémenté de nombreuses photos et de maillots. "Là, ce sont les toutes premières années à l'école de rugby, avec Antoine qui avait déjà de belles attitudes", commente Jean-Philippe, son premier entraîneur. Ce dernier révèle même qu'un incident de parcours a été évité de justesse. "Sa maman m'a dit : 'Bon, Antoine, je ne sais pas s'il va continuer la saison prochaine'. Il avait d'autres copains qui jouaient au foot. Donc, il a été question à un moment donné qu'il aille tester le foot", déclare-t-il. Mais Antoine Dupont a fini par s'en tenir au ballon ovale. Il a même été surclassé.