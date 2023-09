Coupe du monde de rugby : après la victoire contre les All Blacks, les Français rêvent (déjà) en bleu

C'est le même ressenti dans un camping de Sanary (Var). "Les All Blacks", on les a mangés, mais c'était chaud", salue le cuisinier du restaurant. Au même instant, les supporters qui viennent de sortir du stade de France à Saint-Denis entament une "Marseillaise" joyeuse. "On sait que ce qui nous attend, c'est beaucoup plus loin que juste la victoire de ce soir", lance un homme coiffé du bicorne de Napoléon, qui voit déjà plus loin, mais n'envisage pas un Waterloo.