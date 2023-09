Coupe du monde de rugby : couteaux, planches... les PME françaises dans la mêlée

En Auvergne, on a l'esprit rugby dès le plus jeune âge, c'est une terre de ballon ovale. À l'approche de la Coupe du monde, il fallait transformer l'essai et cette passion en artisanat de précision. "Roger Orfèvre" est une entreprise familiale auvergnate qui façonne le bois depuis bientôt un siècle. Son hommage au sport passe par la forme de sa planche à saucissons ovale et conviviale. Les planches, gravées au laser, se retrouveront à chaque match dans les loges des stades.