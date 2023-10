France-Afrique du Sud : Antoine Dupont de retour, découvrez la composition du XV tricolore pour le quart de finale

Il est de retour. Blessé le 21 septembre dernier face à la Namibie (96-0) et opéré le lendemain d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont vient de réussir sa course contre-la-montre. Le capitaine du XV de France est titulaire pour affronter l'Afrique du Sud, ce dimanche 15 octobre (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), en quarts de finale, au Stade de France.

Le maître à jouer des Bleus a retrouvé l'entraînement lundi 9 octobre, après le feu vert du chirurgien, et le staff s'était donné trois jours pour "le tester" et réfléchir à sa titularisation. Pari réussi.