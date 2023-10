"On reviendra" : après la défaite, le XV de France remercie ses supporters

"Immense déception au lendemain d’une soirée que l’on aurait tous voulue différente", a également regretté sur Instagram Thomas Ramos, avant de remercier ses proches, le groupe et les supporters. "La frustration est aussi immense que toutes les émotions que vous nous avez apportées durant cette aventure, votre soutien a été précieux", a estimé Damian Penaud. "Le réveil est difficile après avoir vécu un rêve incroyable ces derniers mois", abonde Cameron Woki.

"Aujourd’hui, la déception est immense, mais elle n’entamera pas notre détermination à repartir au combat et continuer à honorer ce maillot", a-t-il néanmoins souligné, ajoutant un "à bientôt" prometteur. "Nous aurions voulu rêver avec vous plus longtemps, mais malheureusement notre aventure s'arrête là", a renchéri Cyril Baille, auteur d'un doublé contre l'Afrique du Sud lors du quart de finale, concluant son message par un "A très vite".

"Quelle fierté de porter ce maillot, merci à tous pour votre soutien. On reviendra", a aussi promis Matthieu Jalibert, tout comme Damian Penaud l'a assuré : "On reviendra plus fort". Malgré la défaite et la déception d'une fin de Mondial aussi tôt dans la compétition, les Bleus semblent donc bel et bien décidés à se relever de cette nouvelle difficulté.