Perdre d'un point, la triste habitude des Bleus en Coupe du monde

Un seul point vous manque et vous êtes éliminés. C'est la terrible désillusion à laquelle a été confrontée le XV de France, défait d'une longueur par l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde (28-29), dimanche soir au Stade de France. Ce scénario, aussi cruel que frustrant, est presque devenu une tradition pour les Bleus. En 2019, comme en 2011, les Tricolores avaient vu leur Mondial s'arrêter pour un point manquant.

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde au Japon, les Bleus étaient aussi parvenus à se hisser en phase à élimination directe, après avoir terminé deuxièmes du groupe C. Face à eux ? Le pays de Galles, tout juste vainqueur du tournoi des Six nations. Le XV de France, lui, peine alors à enchaîner les résultats probants, mais croit en ses chances, et fait mieux que résister. Réduits à 14 après l'exclusion en début de seconde période du deuxième ligne Sébastien Vahaamahina, ils s'inclinent finalement sur la plus petite des marges (19-20), la faute à un essai gallois à la 74ᵉ minute.