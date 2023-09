"Inadmissible au niveau international" : vainqueurs petit bras de l'Uruguay, les Bleus déplorent la manière

Cette discipline défensive qui avait pourtant été l'un des points forts des Bleus (4 pénalités), six jours plus tôt. "En rugby, tu penses que tu tiens quelque chose et, le match d'après, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu le perds", a regretté Fabien Galthié. "On était parti sur une performance en termes de discipline qui nous a sûrement amenés à gagner le match exceptionnel face à la Nouvelle-Zélande. Là, on a fait une mauvaise performance en termes de maîtrise collective, on avait cette équipe de France qui était nerveuse, qui voulait absolument faire la différence, très appliquée, qui voulait marquer vite, et en face une équipe qui combattait énormément au sol, avec des profils de joueurs très agressifs sur le porteur de balle. On a été d'abord surpris, et puis après, tu doutes", a poursuivi le sélectionneur. "On appelle ça des matches pièges parfois, et c'en était un..."