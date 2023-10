VIDÉO - "Il devrait y avoir 30 points" : les mots forts de Fabien Galthié à la mi-temps du quart de finale

Conscients des erreurs commises sur le replacement et dans l'organisation du rideau défensif, en particulier sous les ballons hauts, les leaders des Bleus ne disent pas autre chose. "On est bien physiquement les gars, on est nickels. Donc ce travail-là sans ballon, on est obligés de le faire. Si on était dans le rouge, encore, je comprendrais. Mais là, on est nickels. Donc, on circule, on circule, on ne s'arrête pas pendant 40 minutes", exhorte le vice-capitaine Charles Ollivon. Même son de cloche du côté d'Antoine Dupont. "Sur tous les jeux au pied de pression, il ne faut pas que l'on soit feignants. Quoi qu'il se passe, il faut que l'on soit dessous, qu'il n'y ait que des Bleus. Là, à chaque fois, il n'y a que des verts. N'importe quel coup de pied, on sprinte et on voit ce qu'il se passe après", souligne le capitaine tricolore.