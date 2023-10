VIDÉO - "Je serai toujours fier de lui" : les familles des joueurs font bloc après l'élimination du XV de France

"Beaucoup de déception, un scénario cruel... Il va falloir digérer maintenant", confie le tricolore Grégory Alldritt. Balayer les regrets, évacuer la tristesse, celle dimanche soir de Peato Mauvaka et de l’idole Antoine Dupont, qui sont inconsolables. La grande famille du XV de France est plus que jamais unie derrière ses champions.

"On essaye d'amener un peu plus de soutien, parce que c'est eux qui sont vraiment concernés, c'est eux qui sont vraiment dedans", explique Taofifenua Falatea, le père du joueur Yoram Moefana. "Moi, je suis très fier de lui. J'ai toujours été fier de lui, et je serai toujours fier de lui", sourit, ému, Jean-Jacques Jalibert, le père de Matthieu Jalibert.