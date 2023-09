VIDÉO - Coupe du monde de rugby : chez les irréductibles bretons de l'ovalie

C'est un petit village typiquement breton, avec ses jolies maisons, ses toits en ardoise, sa forêt enchantée. La particularité de Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) ? On y vit rugby 365 jours par an. Un homme à l'accent chantant du sud-ouest, Adrien Laval, est l'un des fondateurs du Saint Père Rugby Club. "Nous sommes des vrais passionnés de rugby, ce ne sont pas des gens qui changent de club tous les ans. Quand tu es dans un club, tu vis pour ton club et tu te bats pour ton club", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article.

La commune compte 2700 habitants et 230 joueurs de rugby. Ce sport en Bretagne, c'est avant tout une histoire d'amitié. Toute la commune s'est convertie à l'ovalie. Dans le village, on en parle partout. Un engouement populaire qui ravit le maire.