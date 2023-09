"Moi, ça m'a fait rire" : comme Jean Dujardin, le "Coq" de la cérémonie d'ouverture assume

"On a formé un groupe, on était chauffé à blanc et on a globalement senti de la bienveillance de la part du Stade de France. Ça a cartonné", s'est félicité l'humoriste âgé de 58 ans. Mais l'homme-coq a commencé à déchanter, lorsqu'il a découvert le torrent de commentaires méprisants sur les réseaux sociaux, jugeant le spectacle désuet, gênant, voire rance, comme l'a écrit le quotidien Libération. "Il y a eu une onde positive et négative... Ce fut un raz-de-marée... Le lendemain, j'étais même un peu déstabilisé, je ne vous le cache pas", a-t-il avoué. "Certains ont aimé, d'autres pas du tout. Mais j'ai tellement reçu de messages de la part d'amis comédiens que je l'ai finalement très bien vécu. Ça a alimenté le buzz, comme on dit. Et moi, ça m'a fait rire..."