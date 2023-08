Écosse-France : un XV hybride à Édimbourg, "ceux qui ne viennent pas vont bosser" à Marcoussis

Ils seront "13 ou 14 joueurs" à ne pas aller en Écosse. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils resteront les bras croisés. À deux jours de l'annonce des 23 convoqués pour le premier test-match pré-Mondial, à Murrayfield, samedi 5 août (à 16h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info), le staff du XV de France a donné le programme des Bleus qui ne feront pas le voyage. "On n'a pas des joueurs qui rentrent chez eux", a assuré, mardi 1er août, l'entraîneur de la touche, Karim Ghezal. "On va passer un peu plus en mode club. Ils vont rester à Marcoussis et vont travailler le physique, ils vont continuer le développement."

S'il n'a laissé fuité aucun nom, ce travail en petit groupe au CNR va concerner plusieurs cadres, à l'instar d'Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Gaël Fickou, qui sortent d'une saison éprouvante, tant sur qu'en dehors des terrains. "Ceux qui restent vont bosser la stratégie, les adversaires qu'on va rencontrer lors de la Coupe du monde. Ça va ressembler un peu plus à ce qu'ils connaissent en club", a ajouté le binôme de William Servat, en charge de la conquête et des tâches spécifiques.