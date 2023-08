VIDÉO - Yannick Noah chante "Kaka Bona" avec les Bleus : tient-on le nouvel hymne du XV de France ?

À l'issue de cet échange "constructif" et "bienveillant", selon les Bleus interrogés, le naturel de Yannick Noah, désormais chef d'un village au Cameroun, est revenu au galop. L'interprète de "La voix des sages" n'a pu s'empêcher de pousser la chansonnette. En vrai chef de meute, casquette visée sur la tête, il a demandé à l'ensemble du groupe tricolore, à coup de "yéyé" et "gnagnagna", de reprendre les paroles de "Kaka Bona". Un chant mobilisateur que l'ancien tennisman avait entonné en 1996 dans le vestiaire du PSG, avant et après le sacre parisien en Coupe des Coupes, compétition aujourd'hui disparue.

Une séquence, captée par une caméra et diffusée par la Fédération française de rugby (FFR) dans le dernier épisode de la série Destins Mêlés. "C'était très spontané et très drôle", nous a raconté Arthur Vincent, à propos de ce qui pourrait éclipser le tube "Freed From Desire" de Gala, qui était jusqu'à présent l'hymne gagnant du XV de France. "On l'a testé, mais on ne l'a pas encore. À travailler. À la fin, ça faisait 'yéyéyé", c'était pas mal (rires)". Il leur reste encore quelques jours pour se perfectionner.