France-Afrique du Sud : "prêt pour dimanche", Antoine Dupont "parti pour mettre un casque"

Malgré ses bonnes sensations, Antoine Dupont devrait tout de même porter un casque de protection, comme ces derniers jours à l'entraînement. "Je n'ai pas de gêne, je suis parti pour le mettre", a-t-il expliqué. "C'est un souhait du chirurgien qui me l'a proposé. Même plus que proposé..."

Présent à ses côtés, Fabien Galthié a assuré que le retour du capitaine n'était pas précipité. "Nous n'avons pas du tout forcé les décisions, nous avons abordé toutes les étapes avec beaucoup de tranquillité", a-t-il souligné, trois semaines jour pour jour après l'opération d'Antoine Dupont. "Je n'ai pas ressenti de pression de la part du staff", a abondé le demi de mêlée. "Les étapes ont été progressives. Le plus important était mon ressenti. Si je joue, c'est que je me sens bien et que le médical a validé ma place sur la feuille de match."