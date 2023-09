VIDÉO - France-Nouvelle Zélande en ouverture : tous avec les Bleus

Pendant deux mois, voyons la vie en ovale. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas manquer l’ouverture de la Coupe du monde ce vendredi soir, c'est à Toulouse. La ville rose a changé de couleur. On voit du bleu-blanc-rouge des façades des immeubles aux tramways. Plus qu'un jour et ça commence. Juste le temps de s'équiper, même pour les supporters les plus inattendus.