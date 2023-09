VIDÉO - France-Uruguay : revivez l'essai de Louis Bielle-Biarrey, plus jeune marqueur des Bleus dans un Mondial

Avec cette réalisation, le joueur de poche, encore néophyte au niveau international (quatre sélections), marque l'histoire avec cette réalisation. Il devient, en effet, le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à marquer un essai lors d'un match en Coupe du monde (à 20 ans et 87 jours). Il est également le neuvième plus jeune réalisateur de l'histoire du tournoi, derrière des George North, Sergio Parisse ou encore Jonah Lomu. Avant le coup d'envoi, il s'était déjà emparé du record de précocité pour un joueur tricolore dans le grand rendez-vous de l'ovalie, effaçant Romain Ntamack (20 ans et 143 jours en 2019 face à l'Argentine) des tablettes.