VIDÉO - XV de France : les images du retour d'Antoine Dupont avec les Bleus

Les Bleus, après deux jours de repos vendredi et samedi, ont repris l'entraînement dimanche matin dans la cité aixoise, où ils sont rassemblés depuis une dizaine de jours. Sur des images dans la vidéo en tête de cet article, on peut voir le demi de mêlée, souriant et détendu, l’œil droit au beurre noir, saluer un à un ses coéquipiers à l'hôtel.

"Bienvenue à Antoine, de retour parmi nous", a lancé le manager du XV de France Raphaël Ibanez à l'entame d'une réunion, avant un départ collectif pour l'entraînement auquel n'a pas participé Dupont, qui s'est contenté d'étirements et d'exercices avec un ballon, selon les images de la chaîne qui détient les droits de la Coupe du monde organisée en France.