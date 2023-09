VIDÉO - De Rueil à Aix, visite des camps de base du XV de France pour le Mondial

Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont pris leurs quartiers, dans l'ouest parisien, à l'hôtel Renaissance, situé aux abords immédiats de l'hippodrome de Saint-Cloud. Transformé pour l'occasion en camp de base, cet établissement 4 étoiles, qui a aussi les faveurs du PSG, présente des atouts qui ont séduit le staff tricolore. Outre son calme, le prestigieux hôtel a convaincu par sa proximité avec le Stade de France, où le "XV du Coq" lancera les festivités lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (à 21h15, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), avant de se rendre à Lille, six jours plus tard, pour affronter l'Uruguay.