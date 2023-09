VIDÉO - "Les Bleus en mission", ce soir sur TF1 : notre documentaire exclusif sur la préparation du XV de France

Pour être à la hauteur de leur ambition, les Bleus s'entraînent sans relâche depuis plusieurs semaines. De chaleur étouffante de Monaco à leur camp de base de Rueil-Malmaison, en passant par le nid douillet de Marcoussis et la ferveur de Capbreton, TF1 vous propose de plonger dans la préparation du XV de France, grâce aux images du caméraman Matthieu Dupont, qui suit en exclusivité les partenaires d'Antoine Dupont. Ce documentaire, préparé et commenté par Inès Hirigoyen, vous emmènera à la découverte de ces joueurs, talentueux et ambitieux, qui se préparent à relever le plus grand et beau défi de leur carrière.