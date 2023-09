VIDÉO - Faisant relâche ce week-end, les All Blacks "en concert" à Bordeaux

Un mini-concert lancé devant la Maison de l'économie créative et culturelle en Nouvelle-Aquitaine, alors que les Kiwis ont transité à Bordeaux après leur match à Toulouse contre la Namibie et leur prochaine rencontre, à Lyon, contre l'Italie. Les All Blacks ont le temps puisque cette confrontation est prévue le 29 septembre et qu'ils n'ont pas de match en attendant.