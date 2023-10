L'arbitre Ben O'Keeffe victime de cyberharcèlement après France-Afrique du Sud, World Rugby le soutient

Certains faits de jeu et séquences jugées en défaveur des tricolores, dans un match qui ne s'est joué que sur des détails, se trouvent dans le viseur de nombreux observateurs. Une supposée mauvaise appréciation de la claquette acrobatique d'Eben Etzebeth sur une action franche d'essai des hôtes (7'), un geste dangereux de Pieter-Steph Du Toit sur Jonathan Danty non sanctionné (16') et une pénalité sifflée en faveur des Springboks pour un grattage a priori illicite (69') sont notamment brandis pour justifier d'un arbitrage injuste. Un point de vue renforcé par certains joueurs français échaudés contre l'officiel en fin de rencontre. "Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. […] Je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu", a ainsi lancé le capitaine Antoine Dupont.