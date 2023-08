France-Australie : entre peur des blessures et nécessaire montée en puissance physique avant la Coupe du monde

Pour l'encadrement tricolore, les test-matchs font partie intégrante d'une préparation. Et ils demeurent une étape incontournable. "Il faut que tout le monde comprenne qu'on est obligés de jouer des matchs. C'est du rugby professionnel de très haut niveau. On ne peut pas faire du twirling bâton pendant huit semaines, sortir les mecs du formol une semaine avant les Blacks et se dire que les mecs vont être bons parce qu'on les a mis sur le terrain. Ça n'existe pas", souligne Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France, dans des propos rapportés par L'Équipe. "On a besoin de jouer des rencontres pour retrouver de l'intensité et nos automatismes techniques, tactiques et physiologiques", ajoute-t-il.

Malgré tout, les blessures constituent un risque, tout le groupe du XV de France en est conscient. "La première chose que je vous ai dite en début juillet, c'est qu'il y aura des blessés. Et ce n'est pas fini, il y aura encore des blessés. Ça fait partie du rugby professionnel", lance Thibault Giroud. "On prend des risques et on s'expose à avoir des blessés à tout moment mais on est obligé d'en passer par là. [...] On ne peut pas avoir une préparation en laissant les joueurs le plus dans la fraîcheur sous prétexte de ne pas les blesser. C'est impossible", appuie-t-il encore. De toute façon, que ces éventuelles blessures surviennent contre l'Australie ou lors du premier match du Mondial contre la Nouvelle-Zélande, les difficultés seraient les mêmes.