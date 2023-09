VIDÉO - France - Nouvelle-Zélande : les images du haka intense des All Blacks face à des Bleus stoïques

"Quand vous regardez le haka, vous le subissez. Notre objectif à nous, c'était d'avancer avec le bleu-blanc-rouge, qui nous permettait finalement de dire que la France allait de l'avant et d'essayer de gagner ce match et d'aller affronter notre adversaire", se rappelait sur TF1 l'ancien international Frédéric Michalak. En finale en 2011, Thierry Dusautoir et ses partenaires avaient décider de former le "V" de la victoire devant la danse traditionnelle.