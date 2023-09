France-Uruguay : après les All Blacks, Galthié va faire tourner

Une rotation de l'effectif d'autant plus importante que le choc contre les All Blacks n'a pas manqué d'intensité et que ce 2ᵉ match des Bleus dans ce Mondial intervient seulement six jours après le match d'ouverture. Des changements s'imposent par ailleurs, notamment suite à la blessure du talonneur Julien Marchand, sorti dès la 12e minute. Une "déchirure" à un ischio pourrait effectivement le priver du reste des phases de poule.

Mais cette absence ne devrait pas trop peser sur le XV de France. "On a encore deux talonneurs dans le groupe, Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit. On a aussi des piliers qui peuvent jouer talonneur. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas raison de s'affoler", indiquait samedi 9 septembre l'entraîneur de l'attaque des Bleus Laurent Labit, qui a ajouté : "De toute façon, Julien n'était pas prévu dans la rotation."