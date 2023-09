VIDÉO - France-Uruguay : revivez la Marseillaise réarrangée sans canon

Une semaine après le couac des interprétations composées par les enfants de "La Mêlée des Chœurs", les supporters et téléspectateurs ont pu profiter d'une nouvelle version de la mélodie, sans canon. "Ces hymnes ont surpris, voire déstabilisé, les fans traditionnels habitués à des versions différentes. Nous sommes attentifs à ces retours négatifs", a ainsi reconnu le patron du comité d'organisation de la Coupe du monde "France 2023", Jacques Rivoal. "Dans un souci d'apaisement sur ce sujet, qui est un sujet très sensible, nous sommes en train de finaliser des versions retravaillées, simplifiées, tout en préservant la voix des enfants. Ces versions n'auront plus de passages en canon, qui déstabilisaient les auditeurs", a-t-il expliqué. Il faut le reconnaître, l'interprétation de ce jeudi est apparue plus fluide que celle observée vendredi dernier, au Stade de France. Place au jeu désormais.