"Il y a bien plus grave qu'une blessure au genou" : Romain Ntamack relativise son forfait pour la Coupe du monde de rugby

À quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby en France, l'annonce de son forfait a fait l'effet d'une bombe dans la planète rugby. Mais 15 jours plus tard, Romain Ntamack, s'il ne cache pas sa déception, tente de relativiser et d'aller de l'avant. Dans un entretien à L'Équipe, il évoque comment sa blessure a été annoncée et son ambition de revenir plus fort.