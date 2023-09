Jean Dujardin, Vianney, Adriana Karembeu... Qui va faire le show en ouverture du Mondial de rugby ?

Concernant les artistes, l'acteur Philippe Lacheau et le chanteur Vianney seront également de la partie. "C'est fédérateur comme moment, c'est ça qu'on a voulu. C'est trouver ce qui nous rassemble tous dans ce pays, et c'est plein de choses dont on peut être fier", confie ce dernier au micro de TF1. Lors des répétitions auxquelles a pu assister notre équipe, Vianney s'est produit sur la pelouse du Stade de France guitare à la main, face à la présentatrice de télévision Adriana Karembeu effectuant un numéro de danse.

Enfin, de nombreux danseurs et acrobates se produiront sur scène, comme l'étoile de l'Opéra de Paris Alice Renavand.