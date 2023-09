VIDÉO - Kylian Mbappé, Teddy Riner... Leurs messages d'encouragement aux Bleus du rugby

"On est tous derrière vous et on espère que vous allez faire le boulot et nous faire rêver", "faites-nous vibrer !"... À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde, des Bleus de plusieurs sports ont adressé un message d'encouragement à ceux du rugby dans le 13H de TF1, qui consacrait une page spéciale à l'événement ce vendredi.