VIDÉO - "La guerre", "comme des chiens" : comment Fabien Galthié a motivé ses troupes avant France-Nouvelle-Zélande

Regroupés en cercle, les joueurs tricolores ont écouté l'ancien technicien de Montpellier et Toulon leur transmettre ses dernières consignes. Et autant dire qu'elles n'étaient pas complexes ou d'ordre tactique. "Ils tapent le coup d'envoi. C'est le seul moment où (les Blacks) imposent leurs décisions", lance le sélectionneur. "Après, dessous, quoi qu'il arrive, on est prêts. Quoi qu'il arrive - ballon gagné ou ballon perdu -, la guerre, en place, et on remonte. Quoiqu'il arrive", martèle-t-il, en haussant la voix. "Ils tapent le coup d'envoi, c'est le seul moment qu'ils décident, le seul moment que l'on accepte. Le reste, comme des chiens, comme des chiens, comme on est nous", harangue l'entraîneur aux épaisses lunettes. "On leur laisse le coup d'envoi, c'est tout", conclut-il.