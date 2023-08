VIDÉO - Coupe du monde de rugby : au plus près du XV de France lors de l'entraînement à Capbreton

Drapeaux, ballons et bérets aux couleurs tricolores, les supporters du XV de France venus à la rencontre des joueurs sont ravis. "Nous sommes équipés pour soutenir cette belle équipe", raconte l'une d'elles au micro de LCI. "Toto, une photo s'il te plaît", crie un jeune fan dans l'espoir de ramener un souvenir avec la star de l'équipe, Antoine Dupont. "On sent l'engouement monter, les gens sont contents de nous voir", savoure le capitaine. "On espère vraiment que le public nous portera pendant la compétition."

Avant, trois matchs de préparation sont encore au programme. Après une défaite en Écosse avec une équipe remaniée, les Bleus affrontent à nouveau les Écossais ce samedi (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info), avant de recevoir les Fidji, une semaine plus tard, puis l'Australie.