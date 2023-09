VIDÉO - Le XV de France passe l'épreuve des All Blacks, et lance sa coupe du monde

Entamer sa Coupe du monde par un tour d'honneur, c'est aussi savoureux que... commencer son repas par le dessert. Un délice partagé par une équipe, et 80.000 supporters en fusion. Dans une chaleur étouffante à Saint-Denis, le traditionnel haka des All Blacks a électrisé encore un peu plus le Stade de France, avant ce match d'ouverture.

Les joueurs français ont fait face, serrés en ligne, comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article. Du moins en apparence, car deux minutes plus tard, les joueurs néo-zélandais jetaient un grand coup de froid, en inscrivant un premier essai, le pire départ possible pour les Bleus.