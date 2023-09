VIDÉO - Le XV de France victorieuse des All Blacks : les héros d'un soir

Leurs collègues de l'équipe de France de football sont venus les féliciter dans le vestiaire hier soir à la fin du match, avec admiration pour l'exploit réalisé. Car battre les All Blacks est sans doute l'équivalent de gagner un France-Brésil au football, un de ces matches qui forgent les légendes. La France vibre pour ces Bleus-là aussi, et le personnel de leur hôtel les a d'ailleurs accueillis en pleine nuit au son de "Freed from desire", un tube des années 1990 qui fut aussi l'hymne de la campagne des footballeurs au Qatar l'année dernière.