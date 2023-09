VIDÉO - Les premières images exclusives de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby

La cérémonie d'ouverture devra "mettre en avant le meilleur de la culture française", assure le site officiel de la Coupe du monde, avec une mise à l'honneur de notre "savoir-faire" et de notre "art de vivre", tout en célébrant "le bicentenaire du rugby". À quoi va-t-elle ressembler concrètement ? De nombreux détails sont restés secrets jusqu'ici, et certains le demeureront jusqu'au show d'une vingtaine de minutes qui commencera vendredi soir à 20h. Mais le 13H de TF1 vous en donne un aperçu dans la vidéo en tête de cet article en vous montrant, en exclusivité, les images des trois répétitions qui ont eu lieu mercredi soir au Stade de France (par plus de 30 degrés !).