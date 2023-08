VIDÉO - Coupe du monde de rugby : la présentation des 33 "pépites" sur TF1, comme vous ne l'avez jamais vue

"On a essayé de rassembler, partager et fédérer, a expliqué le coach bleu sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau. Nous nous sommes adressés à ceux qui nous suivaient – nos 2000 clubs, nos licenciés, nos éducateurs, nos supporters, à tous les gens qui nous accompagnent depuis notre enfance parce que nous sommes tous issus de clubs, de collèges, d’université. On a toujours eu la chance d’avoir des éducateurs, des bénévoles qui se sont occupés de nous dans les écoles de rugby (…). C’était l’occasion de mettre en lumière ces gens-là et de leur donner la parole", a souhaité Fabien Galthié pour donner encore un peu plus de sens à ce moment.