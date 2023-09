VIDÉO - "Une équipe capable des plus grandes choses" : Amélie Oudéa-Castéra optimiste pour le XV de France

Pour la patronne des Sports, seule une "régulation émotionnelle très fine" peut permettre de remporter ce premier match de la compétition. "On a un maître en la matière avec Fabien Galthié. Il a une finesse psychologique assez exceptionnelle. Il le dit : ce soir, on joue l'équipe la plus mythique au monde, jamais battue en phase de poule." Et la ministre de dérouler ses conseils : "Face à cela, il faut bien régler les émotions : il ne faut pas de décharge d'adrénaline trop forte, il faut être au bon réglage. C'est une des spécificités des sportifs de haut niveau : se mettre en tensions, mais que la pression génère un bon stress, mais pas une anxiété qui coupe les pattes."